البرد يقتل رجلا خمسينيا في محافظة عراقية (صور)

2021/02/23 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الثلاثاء، وفاة رجل في العقد الخامس من عمره اثر تجمده من البرد امام المستشفى الرئيسي في المدينة.

ونقل مراسل ان ار تي عن المتحدث بإسم شرطة السليمانية سركوت احمد، اليوم (23 شباط 2021)، إنه "تم العثور على جثة رجل قرب مستشفى شار (المدينة)، اثر تجمده بسبب البرد القارس.

وأضاف، أن "سن المتوفى يتجاوز الـ 50 عاما، ويعيش وحيدا بلا معيل".

من جهته قال مدير مستشفى شار (المدينة) اميد علي، ان "الشخص قد توفي اثناء نومه تحت الجسر المقابل للمستشفى، وقد سمع خبر الوفاة من وسائل الاعلام".

واضاف، ان "المسشتفى غير قادر على حل مشاكل المشردين، ويمكنه ايواء المرضي لعدة ليال فقط".

جدير بالذكر ان هناك اعدادا من المشردين في مدينة السليمانية من الذين لا يمتلكون اي مأوى وينامون في الشوارع وتحت الجسور، ولم تقم السلطات بتأميم مأوى لهم وخصوصا مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء والتي تصل لما دون درجة التجمد.

ا.ح

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