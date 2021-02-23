إيران.. ارتفاع بوفيات كورونا وتسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة

2021/02/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، تسجيل 8330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و91 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سیما سادات لاري، إنه "تم رصد خلال الساعات الـ 24 الماضية 8330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل أعداد الإصابات في عموم مناطق البلاد الى 1.590.605".

وأضافت، انه "تم تسجيل 91 حالة وفاة خلال اليوم في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 59.663".

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