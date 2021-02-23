2021/02/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي بعملية استخبارية في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة خاصة من الفوج الأول للواء الثاني نفذ عملية استباقية في حي الشهداء في الفلوجة أسفرت عن اعتقال الإرهابي المدعو (س.ص.ع) الذي يشغل منصبا قياديا في تنظيم داعش الاجرامي".

وأضافت، أن "العملية جاءت بعد جمع معلومات دقيقة من قبل استخبارات اللواء الثاني وبالاشتراك مع استخبارات هيأة الحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قيادي بداعش في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قيادي بداعش في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).