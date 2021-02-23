الخزعلي يؤكد انه يمتلك معلومات بشأن استهداف الخضراء قد يفصح عنها في الوقت المناسب

2021/02/23 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إنه يمتلك معلومات قد يفصح عنها في الوقت المناسب بشأن استمرار عمليات قصف البعثات الدبلو...

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