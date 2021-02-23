أسعار “سلة” نفوط أوبك ترتفع إلى 62 دولار

2021/02/23 | 14:08 - المصدر: يس عراق

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ارتفعت أسعار سلة نفوط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل الى 62 دولار متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها؛ إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 70 سنتا ليصل الى 62 دولاراً، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 61.30 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى التي هي الاخرى تاثرت بخفض انتاج أوبك وتوقف إنتاج الحقول النفطية في أمريكا بعد اجتياح موجة البرد والصقيع ولاية تكساس الامريكية التي تقع فيها معظم انتاج امريكا من النفط الخام .

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة)، وميري (فنزويلا).

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