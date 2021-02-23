حسين: أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع الانفتاح على مجلس التعاون الخليجي

2021/02/23 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن من أولويّات السياسة الخارجيّة العراقيّة هي توسيع الانفتاح على مجلس التعاون الخليجي لخلق ساحة خليجية واسعة ومُشترَكة، وذلك خلال لقائه الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

ووفقا للبيان فان الجانبين اتفقا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجيّ وأهمّية خلق تواصُل بين الفريق العراقيّ والخليجيّ؛ لتفعيل العديد من مُذكّرات التفاهُم فضلا عن التأكيد على أنّ أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج ..من جهته جدد الحجرف دعم مجلس التعاون الخليجي لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه، ومُحارَبة الإرهاب مُنوّهاً ان دول التعاون الخليجي لن نتردّد بدعم العراق لمواجهة تلك التحديات.

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