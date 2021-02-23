المالية النيابية لرئاسة البرلمان: اكملنا مسودة شبه نهائية لمشروع الموازنة

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها أكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة عام الفين وواحد وعشرين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن اللجنة القول، إن “اللجنة المالية اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021”.

واضافت “ننتظر الصيغة النهائية للاتفاق حول التزامات إقليم كردستان”، مشيرة الى انها “بذلت جهوداً كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين الموظفين وغير الموظفين”.

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