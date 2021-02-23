2021/02/23 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لتعديل قانون المحكمة الاتحادية، مرجحة التصويت على التعديل بعد العطلة التشريعية للمجلس.

عضو اللجنة النائب الماس فاضل أكدت في تصريح خاص لـ PUKmedia، إن قانون المحكمة الاتحادية قيد مباحثات الكتل السياسية، معربة عن أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة الحالية.

واضافت فاضل، ان اللجنة انهت أغلب المواد القانونية بمشروع القانون ذاته، مشيرة الى ان التصويت عليه سيكون بعد التصويت على مشروع القانون سيكون بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب.

وبيّنت عضو اللجنة القانونية، ان تمرير مشروع القانون يحتاج الى اتفاق سياسي كونه قانون حساس متعلق بالانتخابات، مضيفة، انه مشروع قانون من الدورة البرلمانية السابقة بالاضافة الى حاجته الى ثلثي اصوات اعضاء مجلس النواب.

وتابعت، ان التوجه نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية والعمل من أجل إنجاز إجراءات المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألماس فاضل: قانون المحكمة الاتحادية بحاجة الى اتفاق سياسي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألماس فاضل: قانون المحكمة الاتحادية بحاجة الى اتفاق سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).