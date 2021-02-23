المالية النيابية تصدر بيانا حول اكمال موازنة 2021

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، انهاء المسودة "شبه النهائية من مشروع موازنة 2021.

وذكر بيان للجنة ، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه،23 شباط 2021، أنه "تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة، نود أن نبين أن اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه أنها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات إقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون".

وأضاف، "قد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن إلى الآن ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".

وطالب "جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها".

وأشار البيان الى أن "اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضاءها الا أنها قد بذلت جهوداً كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين والموظفين وغير الموظفين وللعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان إقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص".

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