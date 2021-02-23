وصول دفعة جديدة من القوات الاجنبية الى العراق (صور)

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن التحالف الدولي ضد داعش، الثلاثاء، وصول مئات الجنود الهولندين الى العراق ضمن بعثة التحالف الدولي.

وذكر التحالف الدولي ضد داعش في بيان، اليوم (23 شباط 2021)، ان "150 جنديا من الجيش الهولندي ضمن بعثة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وصلوا إلى محافظة أربيل شمال العراق لتأمين حماية المطار".

وكان مجهولون قد استهدفوا بالصواريخ مطار اربيل واهدافا اخرى تابعة للتحاف الدولي منتصف الشهر الحالي، اسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

جدير بالذكر ان وزارة الدفاع الهولندية كانت قد اعلنت العام الماضي إنها سترسل 150 جنديا إلى إقليم كردستان العراق للمساعدة في حماية أمن مطار أربيل.

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