2021/02/23 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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أن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة

واحدة، ووصفهما اخر بأنهما أكثر تقاطعا

من ذلك، فقد يكون الاقتصاد آله وذراع

للسياسة وفي أحيان أخرى يكون العكس، أي

تكون السياسة آله وذراع في

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