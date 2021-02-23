شرطة الجمارك تضبط مواد ممنوعة في منفذ حدودي مع ايران

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،

ضبط عجلة حمل محملة بمواد ممنوعة في

منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.

وقالت الوزارة في بيان، ان "مفارز مركز

شرطة جمرك زرباطية التابعة لمديرية

شرطة جمارك المنطقة الثا

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