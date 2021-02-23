2021/02/23 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم

الثلاثاء، موقفها الوبائي خلال 24 ساعة

الماضية.

الدائرة قالت في بيان، انه "تم اجراء 2434

فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها

(2238بطريقة PCR و 196 بطريقةRapid (Tests".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. تسجيل 668 أصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. تسجيل 668 أصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).