الحداد ينفي وصول الموازنة لرئاسة البرلمان: وفد كردي يصل اليوم لإكمال المناقشات

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشـير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، وصول مشروع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان صادر عن الحداد وتلقته (بغداد اليوم)، أن الحداد "أكد أن النسخة الأخـيرة والمعدلة لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم تصل هيئة رئاسة المجلس من اللجنة المالية النيابية لحد الآن".

وأوضح، أن "هناك وفداً من حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم لاستكمال جولة المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم من قانون الموازنة".وأشار البيان إلى أن الحداد "يأمل بوجود تقارب بين الجانبين والوصول إلى حلول مشتركة مناسبة وحسم الخلافات قريباً قبل تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب".

ويوم أمس، أفاد مصدر برلماني، أن اللجنة المالية النيابية، سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى هيأة الرئاسة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون موازنة 2021 النهائية الى رئاسة مجلس النواب، لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على القانون".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية، سلمت مسودة القانون إلى رئاسة البرلمان، دون حسم الفقرة الخاصة بحصة اقليم كردستان".

وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.

وعقدت اللجنة المالية البرلمانية لغاية الآن 46 اجتماعاً، استضافات فيه عدداً كبيراً من الوزارات والجهات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة التخصيصات في الموازنة.

ومن المقرر أن يصل مساء اليوم وفد من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة حصة كردستان في الموازنة.

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