المالية النيابية توضح أسباب تأخر الموازنة وتدعو الكتل للإسراع بمناقشتها

2021/02/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم 15-2 لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021 والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة 11 من مشروع القانون ،و قد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".

وأضافت، "مما تقدم نطالب جميع الكتل المعنية بالإسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشان ما ورد في المسودة التي عرضت عليها، مضيفة، أنه على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق و التهجم على اعضاءها الا انها قد بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين وغير موظفين و للعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها أو وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام و الخاص".

وأفاد مصدر برلماني، أمس الاثنين (22 شباط 2021)، بأن اللجنة المالية النيابية، سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى هيأة الرئاسة.

وقال المصدر في حيدث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون موازنة 2021 النهائية الى رئاسة مجلس النواب، لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على القانون".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية، سلمت مسودة القانون إلى رئاسة البرلمان، دون حسم الفقرة الخاصة بحصة اقليم كردستان".

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