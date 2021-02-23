2021/02/23 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال اللجنة المختصة بوضع آلية منح القروض للمشروعات بدون فائدة أو فائدة مخفضة، ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي بالتعاون والتنسيق مع المصارف الحكومية.وقالزبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “الغزي أكد أن المبادرة تهدف إلى تنشيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يترأس جدول أعمال لجنة وضع آلية منح القروض ضمن مبادرة البنك المركزي المركز الخبري الوطني.

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