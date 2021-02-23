اجتماع حكومي لوضع آلية منح القروض ضمن مبادرة البنك المركزي

2021/02/23 | 15:14 - المصدر: وكالة ناس

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الأمين العام لمجلس الوزراء يترأس جدول أعمال لجنة وضع آلية منح القروض ضمن مبادرة البنك المركزي

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال اللجنة المختصة بوضع آلية منح القروض للمشروعات بدون فائدة أو فائدة مخفضة، ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي بالتعاون والتنسيق مع المصارف الحكومية.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المبادرة تهدف إلى تنشيط القطاع الاقتصادي الخاص وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح القروض، والاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل المشروعات، بحسب التسهيلات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.وناقشت اللجنة، المقترحات والدراسات التي تقدمت بها عدد من الوزارات والمؤسسات، الخاصة بمنسوبيها، وآليات إقراض المشروعات الزراعية المعدلة من قبل اللجنة الفرعية، التي ستسهم في تقديم التسهيلات الملائمة للمقترضين.كما ناقشت اللجنة، مقترح هيئة المستشارين، بشأن تعديل إجراءات الإقراض الخاصة باعتماد المصارف الأهلية مساواة مع المصارف الحكومية، وإدراج المقترحات كافة ضمن التوصيات لغرض إقرارها وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبها.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء22 شباط 2021

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