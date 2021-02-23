مأساة مركب الإسكندرية.. غرق 9 من عائلة واحدة والبحث عن مفقودين

2021/02/23 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل عمال الإنقاذ في الإسكندرية، الثلاثاء، البحث عن خمسة أشخاص في الأقل فُقدوا عقب غرق قاربهم في بحيرة مريوط غرب مدينة الإسكندرية.

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