اصابات كورونا في العراق تتجاوز الاربعة الاف خلال 24 ساعة

2021/02/23 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وذكرت الوزارة :" ان عدد الاصابات المسجلة بلغ 4181 اصابة ، وعدد حلات الشفاء 2592 وعدد الوفيات 16 حالة ، في عموم مناطق العراق "./انتهى3

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