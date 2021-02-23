2021/02/23 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تجددت اليوم الصدامات بين المحتجين والقوات الامنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال شهود عيان / حسب شبكة اخبار الناصرية/ :" اقدم العشرات من المحتجين على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة".واضافوا :" ان العشرات من المحتجين قاموا بقطع مقتربات جسر النصر في جانب / الشامية/ بالاطارات المحترقة "./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تجدد الصدامات في الناصرية وقطع جسر حيوي بالاطارات المحترقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. تجدد الصدامات في الناصرية وقطع جسر حيوي بالاطارات المحترقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).