الى التي لا أعرفها ..؟! - سيمون خوري

2021/02/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيمون_خوري الى التي لا اعرفها ..!؟سيمون خوري :انتظرت حضورك في الحلم ...



وتكرر انتظاري ..



رسمتك كزهرة عباد الشمس ، أو توليب إقحوانية معتقة من زمن عشتار وأزوريس وأفروذيتي..قلت ربما أنت الربيع ...



وتأخر موسم الحصاد .



بيد أني ، ولدت أيضا في موسم الربيع ؟كنت معي ولست معي ، وفي حينها شعرت، أو ربما شممت رائحة ثيابك والحناء ، أثناء غفوتي فوق راحة يديك .



أنت ...



أم لست أنت ..؟! ......





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