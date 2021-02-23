2021/02/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن
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#سيمون_خوري الى التي لا اعرفها ..!؟سيمون خوري :انتظرت حضورك في الحلم ...
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#سيمون_خوري الى التي لا اعرفها ..!؟سيمون خوري :انتظرت حضورك في الحلم ...
وتكرر انتظاري ..
رسمتك كزهرة عباد الشمس ، أو توليب إقحوانية معتقة من زمن عشتار وأزوريس وأفروذيتي..قلت ربما أنت الربيع ...
وتأخر موسم الحصاد .
بيد أني ، ولدت أيضا في موسم الربيع ؟كنت معي ولست معي ، وفي حينها شعرت، أو ربما شممت رائحة ثيابك والحناء ، أثناء غفوتي فوق راحة يديك .
أنت ...
أم لست أنت ..؟! ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى التي لا أعرفها ..؟! - سيمون خوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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