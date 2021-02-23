التعريف بمصطلح زندقة - الياس خليل نصرالله

2021/02/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله زنديق لفظ غامض، أطلق على معان مختلفة، رغم ما يجمع بينها من تشابه.



فكان يطلق على من يؤمن بالمانوية وبأصلين أزليين للعالم: النور والظلمة.



ثم اتسع المعنى اتساعًا كبيرًا حتى أطلق على من يكون مذهبه مخالفًا لمذهب أهل السنة والجماعة (د.



عبد الحمن بدوي ،تاريخ الالحاد في الاسلام ص٣-;-٦-;-٣-;-٧-;-).



ولقد تبنى تطبيق ذلك غالبية الخلفاء.



كما الصقت الزندقة ،بمن كان من الشعراء والادباء، يحيا حياة الم ......





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