2021/02/23 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني يوم أمس الاثنين 22 من الشهر الجاري ، ادلى الناطق الرسمي باسم الإدارة الامريكية الديمقراطية بتصريح غريب ، كجواب عن احد الصحافيين بخصوص اعتراف الرئيس السابق دونالد ترمب بمغربية الصحراء ..



ومما قال الناطق الرسمي ، انّ الولايات المتحدة الامريكية تدعم ، وتتشبث بالحل الاممي لنزاع الصحراء ، للوصول الى حل عادل ودائم للنزاع ، وتدعم هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ، وفي نفس الوقت تتشب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل حددت إدارة جون بايدن موقفها من اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء ؟ - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل حددت إدارة جون بايدن موقفها من اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء ؟ - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).