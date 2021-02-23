2021/02/23 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: تسجيل “16” حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: تسجيل “2592” حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

– وزارة الصحة: إجمالي عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في عموم العراق 675 ألفا و982 حالة.

– وزارة الصحة: إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في عموم العراق 13311 حالة وفاة.

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