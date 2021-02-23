موقف وبائي جديد: شعلة الاطمئنان الأولية لم تستمر.. الاصابات تعاود دخول قائمة الـ4 الاف

2021/02/23 | 15:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لم تستمر طويلًا، بشرى الاطمئنان المتمثلة بتسجيل اصابات تحوم حول الـ3 الاف و200 اصابة اليومين الماضيين، ثم 3 الاف و800 اصابة يوم امس، قبل ان تعود وزارة الصحة لتسجيل أكثر من 4 الاف اصابة مجددًا اليوم الثلاثاء.

واظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم، تسجيل 4181 اصابة جديدة في عموم العراق، فيما تصدرت بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ، فضلا عن النجف والبصرة، حصيلة الاصابات الجديدة.

وبحسب الموقف الوبائي فان العراق سجل 2592 حالة شفاء جديدة، مقابل 16 حالة وفاة.

وتحطمت الامال سريعًا بامكانية ان يشهد العراق منذ السبت الماضي حيث سجل نحو 3 الاف و200اصابة في انخفاضة مفاجئة من اصل 4 الاف سجلت يوم الجمعة، قبل ان يسجل يوم الاحد انخفاض جديد بـ3 الاف و100 اصابة، ليعود ويسجل يوم امس الاثنين 3 الاف و800 اصابة، وسجل اليوم اكثر من 4 الاف و100 اصابة، في عودة سريعة للارتفاع بالاصابات، تحطم الامال المترقبة استمرار انخفاض الاصابات تحت الـ3 الاف اصابة.

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