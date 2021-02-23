خارجية إيران: اعتراض البرلمان على الاتفاق مع وكالة الطاقة لدولية غير ضروري والاتفاق نجاح هام

2021/02/23 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت الخارجية الإيرانية أن اعتراض

البرلمان الإيراني على الاتفاق بين

الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الطاقة

الذرية الإيرانية، "غير ضروري"، وكان

على النواب "قراءة البيان المشترك بدقة".

وقال وزير الخارجية

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