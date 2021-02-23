وزير الصحة : اللقاح الصيني سيصل بغداد بداية مارس المقبل

2021/02/23 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن

التميمي، اليوم الثلاثاء، موعد وصول

اللقاح الصيني إلى البلاد، فيما أشار

إلى أن عملية توزيعه ستكون مجانية.

وقال في تصريحات صحفية، إن "الطائرة

المحملة باللقاح الصيني

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