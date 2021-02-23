مجدداً.. العراق يتجاوز عتبة الـ4000 اصابة بكورونا وكربلاء تسجل اعلى حصيلة وفيات بين المحافظات

2021/02/23 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 4181 إصابة جديدة

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