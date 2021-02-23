مسؤول بالصحة: معظم إصابات الأطفال بالسلالة الجديدة من كورونا ’’شديدة’’ - عاجل

2021/02/23 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

قال مدير صحة ذي قار، سعدي الماجد، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي للأطفال المصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حرج للغاية، فيما أكدت صحة الديوانية تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المتحور.

وذكر الماجدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "السلالة الجديدة من فايروس كورونا، استهدفت فئات جديدة لم يكن يصيبها (كوفيد 19)، وسجلنا إصابة أطفال بالفيروس المتحور وأغلبهم حالتهم الصحية حرجة وشدة الفيروس عندهم خطرة".

وأضاف، أن "الملاكات الصحية تتعامل على نحو متساوٍ بين المصابين بالسلالتين القديمة والجديدة وأن الاعتناء يكون بحسب حالة المريض".

أما، معاون مدير عام صحة محافظة الديوانية، يحيى فالح، أوضح في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "هناك عدد من الإصابات بالسلالة الجديدة سجلت في المحافظة ويرقد المصابون فيها داخل المؤسسات الصحية وتقدم لهم العناية المركزة".

وكان وزير الصحة، حسن التميمي، قد أعلن الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، حيث فرضت فيما بعد اللجنة العليا للصحة والسلامة، حظرا للتجوال لمدة أسبوعين لتقويض الفيروس المتحور.

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