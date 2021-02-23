الجوية يتمسك بصدارة الممتاز بالفوز على الكهرباء

2021/02/23 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إفتتح فريق الجوية متصدر دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء ( 23 شباط 2021)، المرحلة الثانية من المنافسة بفوز على الكهرباء 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الجوية تمكن من تسجيل هدف التقدم الاول عند الدقيقة 40 من زمن الشوط، وجاء من ركلة حرة قريبة من خط الجزاء سددها حمادي احمد واستقرت في الزاوية اليسرى لحارس الكهرباء لينتهي الشوط الاول بالهدف الجوي الوحيد".

واضاف،" ولم يتمكن المتصدر في الشوط الثاني زيادة الغلة بعد تنظيم خطوط منافسه، لتستمر نتيجة الشوط الاول حتى نهاية اللقاء والهدف الجوي الوحيد".

يشار الى أن الجوية وبفوزه اليوم ارتفع رصيده الى النقطة 44 وصدارة قائمة الممتاز، وبفارق ثمان نقاط عن الوصيف والثالث الزوراء والشرطة.

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