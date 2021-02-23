2021/02/23 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2592 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و16 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 675982، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 623337، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13311.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 16 وفاة و 4181 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 16 وفاة و 4181 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).