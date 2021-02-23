كورونا في العراق.. تسجيل 4181 إصابة جديدة

2021/02/23 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 4181 إصابة جديدة.

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