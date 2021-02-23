باقري .. القنبلة التي اغتيل بها سليماني لم تكن عادية

2021/02/23 | 15:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، الثلاثاء إن "القنبلة التي استخدمتها القوات الأمريكية في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، لم تكن قنبلة عادية"، بل قنبلة يتم بها استهداف المعدات المدرعة، وهي تخترق الفولاذ بسمك 30 سانتيمترا، كي يتم تقطيع أجسادهم إربا إربا".

وتابع قائلا: "سليماني ضي...

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