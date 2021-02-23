مؤشر الجائحة يسجل قفزة جديدة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة

2021/02/23 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 675 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 4181 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2500 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 92.2%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 33 ألف شخص، 370 منهم تحت العناية المركزة.

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