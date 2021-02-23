قصة أزيمة.. تفاصيل معارك الكرديات في تحرير كوباني

2021/02/23 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "تايمز" إن أزيمة دينيز، القيادية في قوات "وحدات حماية المرأة" لعبت دورا كبيرا في الانتصارات التي أدت إلى هزيمة تنظيم داعش في مدينة كوباني شمالي سوريا، مشيرة إلى بطولات النساء الكرديات في تلك الحرب التي أعلنت عن بدء انحسار التنظيم الإرهابي في سوريا.

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