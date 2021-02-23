2021/02/23 | 15:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مدير عام الدائرة الدكتور محمد علي الفرطوسي اجتماع مع مديرية المرور العامة لافتتاح لجان طبية لفحص السياقة تعمل صباحاً لمنع الزخم الحاصل وتسهيل الاجراءات على المواطن .

وذكر المدير العام في بيان تلقته 7sky، انه تم التنسيق المشترك بين دائرة العيادات الطبية ومديرية المرور العامة من خلال الاجتماع مع مدير الاجازات في المديرية العميد مؤيد خليل لافتتاح لجان طبية صباحية في مواقع المرور وهي ( الرستمية , الغزالية , التاجيات , الحسينية ) وتعمل ضمن اوقات الدوام الرسمي صباحاً .

واشار الى ان الهدف من افتتاح هذه اللجان لتقليل الزخم الحاصل في اللجان الطبية لفحص السياقة وتطبيقاً لتعليمات لجنة الصحة والسلامة العامة بتحقيق التباعد الاجتماعي لمنع اصابة المواطنين بفايروس كورونا اضافة الى عدم اثقال كاهل المواطن في ظل الزحام الحاصل في بعض اللجان وافتتاحها في اكثر من مكان لتسهيل المراجعة عليه .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة العيادات الطبية الشعبية تفتح اربع لجان لفحص السياقة صباحاً 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة العيادات الطبية الشعبية تفتح اربع لجان لفحص السياقة صباحاً) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة العيادات الطبية الشعبية تفتح اربع لجان لفحص السياقة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).