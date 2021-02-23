2021/02/23 | 15:47 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 23 فبراير 2021 | 03:43 مساءً

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الخزعلي بشأن قصف الخضراء: امتلك معلومات قد افصح عنها بالوقت المناسب

كشف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الثلاثاء، عن امتلاكه معلومات قد يفصح عنها في الوقت المناسب بخصوص عمليات القصف التي تستهدف المنطقة الخضراء.



وقال الخزعلي في تغريدة على موقع تويتر إن “استمرار استهداف المنطقة الخضراء رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، وبهذه الكيفية التي يحدث فيها في كل مرة سقوط صواريخ على المناطق السكنية دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك”.



وأضاف الخزعلي، أنه “بالنسبة لنا، فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب”.



وكان الدبلوماسي الإيراني امير موسوي كشف في وقت سابق، عن وقوف طرف ثالث وراء عمليات القصف الصاروخي التي استهدفت أربيل والمنطقة الخضراء، مؤكدا أن الهدف من تلك العمليات الضغط على الإدارة الأميركية لعدم العودة الى الاتفاق النووي

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