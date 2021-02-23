الجوية يقطع برمجة الكهرباء

2021/02/23 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على مضيفه الكهرباء بهدف دون رد ، حمل توقيع القائد حمادي احمد في الدقيقة الحادية والاربعين من عمر المباراة ، التي ضيفها ملعب نادي التاجي الرياضي ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز .وبهذا الفوز حافظ القوة الجوية على صدارة ترتيب الفرق برصيد ٤٤ نقطة ، فيما بقي الكهرباء بالمركز الرابع عشر برصيد ٢٠ نقطة./انتهى

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