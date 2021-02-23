الكعبي : ان الآوان لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية بالكامل

2021/02/23 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء 23- شباط 2021 , اجتماعا موسعا , لمناقشة تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (35) لسنة 2008 , بحضور رؤساء واعضاء اللجان ( حقوق الانسان , الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين , القانونية , مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني ) النيابية , وعدد من السادة الاعضاء والمستشارين في مجلس النواب .

وقال الكعبي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان الهدف من عقد هكذا اجتماعات حول تعديل قانون مهم كقانون حقوق الانسان , هو التأسيس لقاعدة رصينة تضمن حقوق الفرد العراقي وتليق بإسم العراق الذي سنّ فيه اقدم قانون للبشرية “.

وقال الكعبي : ان الآوان لإختيار مفوضية حقوق انسان بعيدا عن المحاصصة السياسية بشكل كامل ، موضحا ان القانون المعدل يجب ان يتضمن ذلك ، اضافة الى وضع ضمانات حقيقية لاختيار اعضاء يمثلون جميع اطياف الشعب العراقي ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمعرفة التامة بمبادئ حقوق الانسان .

وتابع سيادته , ان على المفوضين الجدد العمل ضمن آليات جديدة ، والابتعاد عن فكرة كونها مجرد وظيفة عامة , بل عليه ان يؤمن بإنها مهمة انسانية تعمل وفق اهداف وغايات نبيلة تتعلق بحقوق الافراد , وان تكون مفوضية مستقلة وحيادية وكفؤة وتطبق المعايير الدولية والمنصوص عليها بالقانون , وهذا سنعكس ايجابا على رصانة مهامها على الصعيدين المحلي والدولي”.

وجرى خلال الإجتماع على جملة نقاط سيتضمنها التعديل الجديد والكفيلة بتسهيل مهمة اختيار الاعضاء الجدد وضمان تمتعهم بما يؤهلهم لأشغال هذه المهمة الانسانية”.

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