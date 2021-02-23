2021/02/23 | 16:50 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 23 فبراير 2021 | 04:37 مساءً

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سروة عمر: زيارات وفود الإقليم لبغداد إعلامية فقط وكردستان لن تسلم النفط

أكدت النائبة عن حراك الجيل الجديد سروة عمر، الثلاثاء، أن زيارة وفود حكومة الإقليم إلى بغداد هي إعلامية ولاتهدف للوصول إلى اتفاق.



وقالت عمر في تصريح صحفي: إن “حكومة الإقليم لا ترغب بتسليم برميل واحد من النفط، خاصة بعد ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، وهي تخطط لزيادة نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين لتصل إلى 30%، وبالتالي ستستفاد بدرجة عالية من الفارق المتبقي من الأموال”.



وأضافت أن “حكومة الإقليم موقعة أكثر من 50 عقدا مع شركات عالمية، وزيارات وفودها إلى بغداد، هي فقط للظهور أمام الرأي العام على أنهم يرغبون بالتوصل لاتفاق، ولكن 250 ألف برميل من النفط ترفض حكومة الإقليم تسليمها”.



ويستعد وفد حكومة إقليم كردستان لزيارة العاصمة بغداد، اليوم، في محاولة أخيرة تهدف للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول تثبيت حصة الإقليم من الموازنة.

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