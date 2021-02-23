2021/02/23 | 16:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض: وجود الحشد على تماس مع البيشمركة يجب ألاّ يُثير الحساسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/23 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: وجود الحشد على تماس مع البيشمركة يجب ألاّ يُثير الحساسية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: وجود الحشد على تماس مع البيشمركة يجب ألاّ يُثير الحساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).