2021/02/23 | 17:09 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: مبادرات فردية لتطوير المضامين التعليمية) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يعود هذه البرنامج على مجموعة من التقارير التي أعدها مراسلوان لفرانس24 في جميع أنحاء العالم، وتتناول هذه الحلقة: فلسطين: تسجيل أكثر من مليوني مقترع للمشاركة في أول انتخابات منذ 2006، العراق: إجراءات صحية لمواجهة كورونا، لبنان: ارتفاع نسبة الفقر في طرابلس، تونس: مبادرات فردية لتطوير مستوى الأساليب والمضامين التعليمية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: مبادرات فردية لتطوير المضامين التعليمية) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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