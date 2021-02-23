تونس: مبادرات فردية لتطوير المضامين التعليمية

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعود هذه البرنامج على مجموعة من التقارير التي أعدها مراسلوان لفرانس24 في جميع أنحاء العالم، وتتناول هذه الحلقة: فلسطين: تسجيل أكثر من مليوني مقترع للمشاركة في أول انتخابات منذ 2006، العراق: إجراءات صحية لمواجهة كورونا، لبنان: ارتفاع نسبة الفقر في طرابلس، تونس: مبادرات فردية لتطوير مستوى الأساليب والمضامين التعليمية.

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