المالكي يؤكد على ضرورة تعزيزة قوة الدولة وفرض سلطة القانون

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيزة قوة الدولة وفرض سلطة القانون.

وقال مكتب المالكي في بيان صحفي، ان الاخير “استقبل بمكتبه اليوم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية”.

واكد المالكي على “ضرورة تعزيزة قوة الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ الامن والاستقرار في البلاد”، داعيا الاجهزة الامنية “لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للمواثيق والاعراف الدولية، والعمل على منع الاعتداءات عليها ، كونها تضر بسمعة وعلاقات العراق مع دول العالم”.

ودعا المالكي القوى السياسية، “لاعلان رفضها لمثل هذه الممارسات والوقوف الى جانب الاجهزة الامنية في حماية هيبة الدولة وامن المواطنين محذرا من قيام جهات لا تريد الاستقرار للعراق بخلط الاوراق من خلال الاعتداء على البعثات الدولية والمطارات”.

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