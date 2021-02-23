الكاظمي: لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ “العبثية” هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، فيما أكد أن تصاعد التزام المواطنين سيمكن من الحد من اثار السلالة الجديدة لكورونا.

وقال الكاظمي خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء اليوم، بحسب بيان صحفي، “نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه”، مشيراً الى أن “تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء”.

وأضاف الكاظمي أن “العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره”، مشدداً بالقول “نحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب”.

ولفت الى أنه “لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها”، مستدركاً “لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام”.

واكد الكاظمي، ان “نفوس ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة”.

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