مجلس التعاون الخليجي يخاطب الإتحاد الأوروبي بشأن تحديات العراق

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني خاطب الامین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج، نایف الحجرف، الیوم الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بشأن التحديات التي يواجهها العراق والیمن وسوریا ولبنان، فيما أكد أن هذه التحديات تتطلب تضافر جھود المجتمع الدولي لمعالجتھا.وذكر بیان للامانة العامة لمجلس التعاون، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحجرف جدد في لقاء […]

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