الكاظمي: التزام المواطنين بالحظر سيحد من تفشي السلالة الخطرة

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن الحد من السلالة المتحورة "الخطيرة" من فيروس كورونا، مرهون بالتزام المواطنين بالحظر الصحي.

واضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، "نثمن الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، وكذلك نقيّم عاليًا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه".

وأضاف، أن "تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وتابع الكاظمي، أن "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

ولفت إلى أنه "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

PUKmedia المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء

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