إيران تكشف تفاصيل ’دقيقة’ عن اغتيال سليماني والمهندس

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن القنبلة التي استخدمتها القوات الأمريكية في اغتيال قا...

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