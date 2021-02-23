أسعار النفط تواصل مكاسبها.. و

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع المعروض، ليرتفع "برنت" أعلى 65 دولاراً.

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