تراجع حاد لأسعار عملة بيتكوين بعد تسجيلها مستويات قياسية

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

بعد بلوغه مستويات قياسية الأحد الماضي، سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا بأكثر من 16%.

وتراجع سعر بيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى 45.615 بعد أن فاق الـ 58 ألف دولار الأحد الماضي.

وفي بداية التداول اليوم الثلاثاء، سجل سعر بيتكوين انخفاضا بنسبة 10% فقط، ليصل إلى 48.604 ألف دولار.



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