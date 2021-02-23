الوقف السني: عدد مساجد الفلوجة انخفض الى 198 مسجدا بعد حقبة داعش

2021/02/23 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن مدير دائرة الوقف السني في الفلوجة خالد جاسم الدليمي، الثلاثاء، انخفاض عدد المساجد الى 198 مسجدا.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” عدد المساجد في عموم مدن الفلوجة بالوقت الحالي 198 مسجدا تعرض معظمها لعمليات إرهابية”، مبينا أن “الدائرة المعنية مازالت تقوم بعمليات اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية لتلك المساجد”.

واضاف، ان “المرحلة المقبلة سوف تشهد افتتاح العديد من المساجد الجديدة بعد اطلاق التخصيصات المالية”، مبينا ان “مساجد الفلوجة شهدت عمليات تخريبية نتيجة العمليات الارهابية التي شهدتها المحافظة”.

ويطلق على مدينة الفلوجة لقب (مدينة المساجد) لكثرة المساجد فيها والتي يبلغ عددها (220) مسجداً قبل دخول تنظيم داعش الى الانبار.انتهى/ 12أ

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